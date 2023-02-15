Şehir hastaneleri yüz akımız

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CHP, fonlu medyası ve arka bahçe olarak kullandığı TTB’nin hedef aldığı 20 şehir hastanesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük depremde başarılı bir sınav verdi.

Peş peşe gerçekleşen iki depremde yaralanan vatandaşların büyük bölümü, “Müteahhitleri zengin etmek için yapılıyor”, “milyarları yuttu”, “halk sağlığı sorunu” başlıklarıyla karalanan şehir hastanelerinde tedavi gördü. Acil müdahale edilmemesi durumunda hayatını kaybedecek olan enkazdan çıkartılan 19 bin 300 depremzede Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki şehir hastanelerine kaldırıldı. Bu hastanelerde 8 binden fazla cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Şehir hastaneleri, 2 yıl boyunca bütün dünyayı tesiri altına alan Kovid salgının da pandeminin yükünü kaldırmıştı. Büyük depremde de sağlık sisteminin ayakta kalmasını şehir hastaneleri sağladı.

20 Şehir hastanesi tam kapasite çalışıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 2017’de tamamlanıp açılışı yapılan Yozgat Şehir Hastanesi 475, Isparta Şehir Hastanesi 835, Mersin Şehir Hastanesi bin 330, Adana Şehir Hastanesi bin 595, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi bin 100 yatak sayısıyla hizmet veriyor. 2018’den beri faaliyet göstermeyi sürdüren Kayseri Şehir Hastanesi’nin bin 607, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin bin 38, Manisa Şehir Hastanesi’nin 558, Eskişehir Şehir Hastanesi’nin bin 235 kapasitesi var. 2019’da açılan Ankara-Bilkent Şehir Hastanesi üç bin 732, Bursa Şehir Hastanesi bin 355 yatak sayısı ile şifa dağıtıyor. 2020’de açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi iki bin 682, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi bin, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bin 205, Erzurum Şehir Hastanesi bin 570, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi bin 110, Konya Şehir Hastanesi bin 250, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nin 566 yatağı bulunuyor. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi de bin 55 yatak sayısı ile hasta kabul ediyor. Geçen aylarda da açılan Etlik Şehir Hastanesi de 4 bin 50 yatakla hizmet vermeye başladı. Yapımı tamamlanan 20 şehir hastanesi toplam 29.348 yatak kapasitesi ile hastaların yaralarına merhem oluyor. Sağlık tesislerinde 14 bin 611 UMKE ve acil sağlık personeliyle birlikte 18 bin 97’si doktor olmak üzere halen 145 bin 711 personeli görev yaptı.

Azgın azınlık şehir hastanelerini hedef almıştı

Yapımına başlandığında başta TTB olmak üzere, sağlık camiası üzerinde vesayet kuran odaklar tarafından hedef alınmış, “halk sağlığına engel” olduğu öne sürülmüştü. CHP ve medyası ise “şehir hastaneleri para yutuyor”, “yandaşları zengin etme projesi” ifadeleri ile şehir hastanelerini karalamaya çalışmıştı. Türkiye ve dünyayı tesiri altına alan büyük salgın ve geçtiğimiz hafta yaşanan depremde ise projelerin ne kadar önemli olduğunu, sağlık sisteminin şehir hastaneleri sayesinde çökmediğini ortaya koydu.