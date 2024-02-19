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Sağlık Şehir hastaneleri tarih yazıyor!
Sağlık

Şehir hastaneleri tarih yazıyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 16:46:00 - 2024-02-19 17:04:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 10 ayda 1 milyon 600 bin hastaya hizmet verildiğini söyledi.

Parasını ödeyemeyenlerin ölülerinin bile hastanede rehin kaldığı, uzun ilaç kuyruklarının yaşandığı, yoğunluk sebebiyle tedavi olmanın neredeyse imkansız hale geldiği Türkiye'nin eski sağlık sistemi, AK Parti iktidarıyla tarihe karıştı.

Yeni Türkiye'de şehir hastanelerinde 5 yıldızlı otel konforuyla sağlık hizmeti sunulurken, Fahrettin Koca dikkat çeken istatistikler yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "4 Nisan 2023'te hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi, 10 ayda 1 milyon 600 bin hastaya sağlık hizmeti verdi. Hastanemiz 582’i tek kişilik olmak üzere bin 220 yatak kapasitesine, 63 ameliyathane odasına sahip. 10 ayda yapılan cerrahi işlem sayısı yaklaşık 45 bin" dedi.

'Günlük ortalama 200 cerrahi işlem yapıyoruz'

Hastane ile ilgili bilgi veren Başhekim Doç. Dr. Bahri Elmas ise şunları söyledi:

"4 Nisan 2023 tarihinde hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi hizmet sunumuna başladığı andan itibaren 10 aylık süre içerisinde 365 bini acil olmak üzere 1 milyon 600 bin hastaya sağlık hizmet sunumu gerçekleştirmiştir. Bin 200 yatak kapasitesine sahip Kocaeli Şehir Hastanesi, 395 bin metrekare kapalı alana kurulmuş olup, 63 ameliyathane odası bulunan hastanemizde bugüne kadar 45 bin 858 cerrahi işlem yapılmıştır. Günlük olarak ortalama 200 cerrahi işlem yapılmaktadır. Açılış tarihinden günümüze yoğun bakımda toplam 8 bin 405 hastaya hizmet verilmiştir. Hastanemizde 46 bin 742 bin hastaya yatış yapılarak tedavi hizmeti sunulmuştur. Bugüne kadar toplam 3 bin 320 tanısal anjioplasti işlemi yapılmış olup, bin 781 yabancı hastaya sağlık hizmeti verilmiştir"
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