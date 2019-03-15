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Şehidimizin kimliği ve memleketi belli oldu!

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, yangını söndürmek isterken meydana gelen patlamada, sözleşmeli Er Ramazan Önal şehit oldu.Acı haber, şehidin memleketi Malatya'daki ailesine ulaştı.

15 Mart 2019 Cuma 23:16
Şehidimizin kimliği ve memleketi belli oldu!

Suriye'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken meydana gelen patlamada Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25) şehit oldu. Acı haber, Önal'ın Malatya'daki ailesine ulaştı.

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki Azez'de görevli Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal, bugün sabah saatlerinde, Çobanbey mevzisinde çıkan yangını söndürmek isterken patlama meydana geldi. Patlamada, Önal şehit oldu. Acı haber, şehidin memleketi Malatya'nın Hanımınçiftliği Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Askeri yetkililerden evlatlarının şehit olduğu haberini alan Ramazan ve eşi Ümmühan Önal, gözyaşlarına hakim olamadı. Baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar ve 1 erkek ile 2 kız kardeşi bulunan Şehit Ramazan Önal'ın, İzmir'den geçici görevlendirme ile Suriye'ye gittiği öğrenildi.

Yarın cenazesi kaldırılacak

Kilis'e getirilen şehidin cenazesinin Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından Malatya'ya uğurlanacağı belirtildi. Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın cenazesinin yarın öğle vakti Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından, Battalgazi Belediyesi Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi. 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 23:16
  1. Kilis
  2. Malatya
  3. İzmir
  4. Gaziantep
  5. şehit
  6. Ramazan Önal

YORUM YAZ

  • Mehmet BeratMehmet Berat25 dk önce
    Allah rahmet eylesin, mekanı cennetin en güzel yeri olsun İnşaAllah. Keşke şehidimizin resimleri herkanalda her saat başı verilse...Çocuklarımız büyürken kimlerin ne fedakarlıklar yaptıklarını fark etseler...

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