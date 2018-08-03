Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 7 terörist öldürüldü

Tunceli'de bir süre önce etkisiz hale getirilen 7 teröristin, kentte geçen yıl Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın şehit edilmesi olayına karıştığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, 27 Mart 2018 tarihinde kent merkezi kırsalında yapılan operasyonda 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyonda ele geçirilen silahların balistik incelemesi sonucunda, etkisiz hale getirilen teröristlerin, 11 Ağustos 2017'de kent merkezi kırsalında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın şehit edilmesi olayına karıştıklarının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.