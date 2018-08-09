Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen alçak saldırıda ağır yaralanan Uzman Er Ömer Güç şehit oldu. Şehidimizin Ağrı’nın Tutak ilçesi Akyele köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.09 Ağustos 2018 Perşembe 18:38
Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi’ne PKK’lı teröristlerce Irak’ın kuzeyinden yapılan havanlı saldırı sonucu biri ağır 6 asker yaralanmıştı.
Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, ağır yaralı Uzman Er Ömer Güç şehit oldu.
ŞEHİDİMİZİN ATEŞİ AĞRI'YA DÜŞTÜ
Şehit Güç’ün Ağrı’nın Tutak ilçesi Akyele köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.
Şehit Uzman Er Ömer Güç’ün babası Nizamettin Güç’e acı haberi Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ile ilçe jandarma komutanı verdi. Şehit askerin bekar olduğu öğrenildi.
YORUM YAZ