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İSLAM Seferi olan kişi başlamış olduğu orucu bozabilir mi?
İSLAM

Seferi olan kişi başlamış olduğu orucu bozabilir mi?

Seferi olan orucunu bozarsa keffâret gerekir mi? Mübarek ramazan ayı 13 Nisan 2021’de başlayacak. Ramazan ayına kısa bir süre kala pek çok kişi hangi durumlarda orucun bozulacağını araştırıyor. Peki, seferi olan oruç tutabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 21:20:00 -
Seferi olan kişi başlamış olduğu orucu bozabilir mi?

Ramazan ayı öncesinde pek çok kişi oruçla ilgili olarak aklına takılan soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, seferi olan başladığı orucu bozabilir mi?

Seferi olan kişi başlamış olduğu orucu bozabilir mi?

Ramazan’da sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 402-405). Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke’nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir.

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