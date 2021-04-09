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Gündem Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye organize suç örgütü operasyonu
Gündem

Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye organize suç örgütü operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden il genelinde Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 07:17:00 -
Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye organize suç örgütü operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından il genelinde Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan adresler didik didik arandı.

Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bahçelievler oldu. Operasyon ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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