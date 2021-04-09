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Gündem 'Sedat Peker' operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

'Sedat Peker' operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 'Sedat Peker’ olarak bilinen organize suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik yapılan eş zamanlı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 19:00:00 - 2021-04-09 19:02:09

Kamuoyunda ’Sedat Peker’ olarak bilinen organize suç örgütü lideri ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda yeni görüntülere ulaşıldı. Çete lideri Peker’in yurt dışında firari olarak arandığı operasyonda, polis kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin adreslerindeki aramalar ve el konulan silahlar yer alıyor.

Eş zamanlı operasyon

Edinilen bilgilere göre; bu sabah İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kamuoyunda 'Sedat Peker’ olarak bilinen organize suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Trabzon, İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aranan 63 şüphelinin 52’si yakalayarak gözaltına alınmıştı.

Baskın anı görüntüleri ortaya çıktı

Operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntülerinde, özel harekat timlerinin baskın anı, çete üyelerinin yere yatırılıp kelepçelenmesi ve emniyete götürülüşü ile ele geçirilen silah, kılıç ve çek senetler yer alıyor.

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