Sedat Peker nerede? Sedat Peker yakalandı mı, gözaltına alındı mı?

Sedat Peker gözaltında mı? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sedat Peker’in adamlarına operasyon

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sedat Peker gözaltında mı?

Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bahçelievler oldu. İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Makedonya İçişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, şu ana kadar yabancı vatandaşlara sahte pasaport ve kimlik belgeleri veren bir grubun parçası oldukları şüphesiyle bu polislerin tutuklandığını kaydetti. Tutuklanan polislerin Sedat Peker'e de sahte kimlik belgesi düzenlediği iddia edilmişti. Sedat Peker'in danışmanı Emre Onur, sahte pasaportun FÖTÖ'cüler tarafından hazırlandığını paylaşarak yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söylemişti.

Sedat Peker nerede?

Sedat Peker, bir süre önce yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilmişti. Balkan Insight'in haberine göre, kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanması nedeniyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilen Peker'in bir başka doğu Avrupa ülkesi olan Kosova'ya sığındığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Karadağ'a giden Peker'in ülkede 2021 yılında oturumu yenilenmediği için Kosova, Makedonya ve Karadağ arasında mekik dokuduğu öne sürülüyor. Sedat Peker daha önce yaptığı açıklamada eğitim için yurtdışına çıktığını söylemişti.