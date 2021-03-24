Seda Sarıbaş kimdir, nerelidir? AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş hangi görevlerde bulundu?
AK Parti'nin 75 kişilik yeni MKYK üye listesi belli oldu. 50 olan asıl üye sayısının 75'e, 25 olan yedek üye sayısı da 35'e çıkarıldığı AK Parti MKYK listesinde Seda Sarıbaş da yer aldı. Peki Seda Sarıbaş kimdir, nerelidir? Seda Sarıbaş hangi görevlerde bulundu?
AK Parti’de 7. olağan büyük kongre heyecanı var. 2023 seçimlerine gidecek olan kadroyu bu kongrede belirleyen AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi açıklandı. AK Parti MKYK listesinde Seda Sarıbaş da yer aldı. Seda Sarıbaş’ın AK Parti MKYK listesinde yer almasından sonra Seda Sarıbaş kimdir, nerelidir? Seda Sarıbaş hangi görevlerde bulundu, Seda Sarıbaş ne iş yapmakta soruları sorulmakta. İşte Seda Sarıbaş biyografisi.
Seda Sarıbaş kimdir?
Seda Sarıbaş AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer almıştır. Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmiştir. Biri kız iki çocuk sahibi olan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer almaktadır. İşte AK Parti MKYK listesi;
Abdurrahim Fırat
Abdurrahman Kurt
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ali İhsan Yavuz
Ayhan Salman
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Belgin Uygur
Binali Yıldırım
Burhan Kayatürk
Burhan Sakallı
Bülent Tüfenkçi
Büşra Paker
Cem Şahin
Cüneyt Yüksel
Çiğdem Karaaslan
Derya Yanık
Efkan Ala
Emine Zeybek
Emre Ete
Erkan Kandemir
Fatih Şahin
Fatma Aksal
Fatma Betül Sayan Kaya
Fatma Güldemet Sarı
Hacı Bayram Türkoğlu
Haluk İpek
Hamza Dağ
Hasan Sert
Hayati Yazıcı
İbharim Halil Yıldız
İsa Sinan Göktaş
İsmail Cenk Dilberoğlu
Jülide Sarıeroğlu
Leyla Şahin Usta
Lütfiye Selva Çam
Mehmet Ali Zengin
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Nil Hıdır
Mehmet Özhaseki
Menderes Türel
Metin Bulut
Metin Külünk
Metin Tarhan
Murat Baybatur
Mustafa Köse
Mustafa Şen
Mustafa Yel
Mücahit Birinci
Numan Kurtulmuş
Nurcan Dalbudak
Nurettin Canikli
Orhan Miroğlu
Ömer Çelik
Ömer İleri
Özlem Zengin
Öznur Çalık
Resul Kurt
Seda Sarıbaş
Sevan Sıvacıoğlu
Sevgi Yiğit
Sumru Altuğ
Sunay Karamık
Şamil Tayyar
Şaziye Gündüz
Şebnem Koçakelçi
Tahir Akyürek
Tuba Vural Çokal
Türk İslam Karakoç
Vedat Demiröz