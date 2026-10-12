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Yerel O ilimizde dolu sürprizi! Yollar dakikalar içinde beyaza büründü
Yerel

O ilimizde dolu sürprizi! Yollar dakikalar içinde beyaza büründü

Yeniakit Publisher
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O ilimizde dolu sürprizi! Yollar dakikalar içinde beyaza büründü

Kilis’te yağmurun ardından aniden bastıran dolu, kentte yolları kısa sürede beyaza bürüdü.

Kilis’te akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından dolu yağışı başladı. Kentte  ana arterlerde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sürücüler, yağış nedeniyle trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için dükkanların önüne sığındı.

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