O ilimizde dolu sürprizi! Yollar dakikalar içinde beyaza büründü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kilis’te yağmurun ardından aniden bastıran dolu, kentte yolları kısa sürede beyaza bürüdü.
Kilis’te akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından dolu yağışı başladı. Kentte ana arterlerde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sürücüler, yağış nedeniyle trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için dükkanların önüne sığındı.