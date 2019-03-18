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Seçmen nerede oy kullanacak? 31 Mart 2019 yerel seçim

31 Mart 2019 yerel seçim son dakika haberleri. Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi parti adaylarında olduğu gibi oy kullanacak seçmenlerde de heyecan dorukta. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen sorgulama sayfası üzerinen seçmenler nerede, hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağını bir tıkla öğrenmekte. Peki seçmen nerede oy kullanacak? Son dakika seçmen bilgi kağıtı detayları.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:25
Seçmen nerede oy kullanacak? 31 Mart 2019 yerel seçim

31 Mart 2019 yerel seçim son dakika haberleri. Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi parti adaylarında olduğu gibi oy kullanacak seçmenlerda de heyecan dorukta. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen sorgulama sayfası üzerinen seçmenler nerede, hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağını bir tıkla öğrenmekte. Peki seçmen nerede oy kullanacak? Son dakika seçmen bilgi kağıtı detayları.

Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek. Seçmen nerede oy kullanacağını YSK’nın internet sitesi üzerinden sorgulattırabilmekte. Bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

 

Önce hangi oylar sayılacak?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Oy vermede kimlere öncelik verilecek?

Hamileler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını kullanacak, yaşlıların da sıra bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilecek, ayrıca bu seçmenlere yardım eden seçmenlere de oy kullanmada öncelikle tanınacak. Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:25
  1. Seçmen nerede oy kullanacak?
  2. 31 Mart 2019 yerel seçim
  3. Önce hangi oylar sayılacak?
  4. Oy vermede kimlere öncelik verilecek?

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