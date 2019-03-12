Seçimlerin oy pusulaları hazırlandı
YSK tarafından, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde kullanılmak üzere basılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı.12 Mart 2019 Salı 10:24
Haber Merkezi
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde kullanılmak üzere basılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı. Buna göre, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde YSK tarafından basılan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak. Birleşik oy pusulasında, daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor.
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