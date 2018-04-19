Seçimlere girebilmek için YSK'ya başvuracaklar!

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Ocak ayında YSK'nın açıkladığı seçime girme yeterliliğine sahip olan partiler listesinde HÜDA PAR yoktu. Siyasi partiler kanununa ve seçimlerin temel hükümlerine ilişkin kanunlara göre HÜDA PAR'ın seçimlere katılma yeterliliği var. Başkanlık divanını toplayacağız ve YSK'ya bu yanlışın düzeltilmesi için müracaatta bulunacağız. YSK'nın bu yanlışı düzeltmesini ümit ediyoruz." dedi.

Yapıcıoğlu, Büyükşehir Öğretmevinde düzenlenen basın toplantısında, HÜDA PAR'ın seçimlerden seçimlere çalışan bir parti olmadığını sürekli sahada vatandaşla diyalog halinde, seçime her an hazırlıklı olan bir parti olduğunu bildirdi.

Kuruldukları günden bu yana vatandaşın menfaatinden yana tavır takındıklarına savunan Yapıcıoğlu, bundan sonra da aynı kararlılıkla siyaset yapmaya devam edeceklerini kaydetti.