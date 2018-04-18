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Seçim süreci nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 24 Haziran'da erken seçime gideceğini açıkladı. Açıklamanın ardından gözler Meclis'e çevrildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:53
Seçim süreci nasıl işleyecek?

Erdoğan'ın dünkü açıklaması doğrultusunda, Anayasa değişikliği ile getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de yürürlüğe sokacak 24 Haziran erken seçimi için, tarih sıkışıklığı da dikkate alınarak Meclis'ten süratle karar çıkartılacak.

İÇTÜZÜĞÜN 95. MADDESİ İŞLEYECEK

Referandumla kabul edilen anayasa değişikliğinde, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin 3 Kasım 2019'da birlikte yapılması öngörülmüş, ancak anayasa metninde Meclis'e bu tarihi öne alabilme imkanı da tanınmıştı. Bu çerçevede yeni bir seçim tarihi belirleme yetkisine sahip Meclis'te, süreç TBMM İçtüzüğü'nün 95. maddesi çerçevesinde işleyecek. 

TBMM ANAYASA KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLECEK

Meclis'te geçmişte kanun teklifi yoluyla seçim kararı alınma örnekleri bulunsa da son dönemde ağırlıklı olarak "seçim önergesi" yoluyla erken seçime gidiliyor. İç tüzük uyarınca, seçimin yenilenmesine dair önerge, TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşelecek.

Ardından da Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurul'da görüşülecek. Bu rapor tüzük uyarınca Genel Kurul'da gündemdeki bütün konulardan önce ele alınarak, açık oylamaya sunulacak. Bu oylamada Genel Kurul'da karar yeter sayısı olan en az 139 milletvekilinin bulunması şartıyla, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile erken seçim kararı alınacak. TBMM'nin seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından da yetki YSK'ya geçecek.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:53
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