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Seçim önergesine 48 saat ayarı

AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesi, AK Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen grup önerisiyle 48 saatlik süre beklenmeksizin komisyonun gündemine getirildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 19:46
Seçim önergesine 48 saat ayarı

Grup önerisinin kabulünün hemen ardından Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla toplanan komisyon, saat 18.07 itibariyle görüşmelere başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile MHP'nin ortak verdiği Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesinin 48 saat geçmeden TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önerge, 48 saat geçmeden Anayasa Komisyonunda görüşülecek.

KURUL YARIN 14.00'DA TOPLANACAK

Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında yarın saat 14.00'te de toplanacak.

23 Nisan 2018 Pazartesi günü yapılacak özel birleşimde, konuşmaların tamamlanmasından sonra kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işlerin görüşülmesine devam edilecek.

CHP, önerinin İçtüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle usul tartışması açtı. Ancak TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, tutumunda bir değişiklik olmadığını belirterek, öneriyi işleme aldı.

Öte yandan, HDP'nin "Bireysel silahlanma" ve CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı" ile ilgili araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 19:46
  1. Aydın
  2. erken seçim
  3. ak parti
  4. mhp
  5. 24 haziran seçimleri

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