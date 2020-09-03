Seçim eşiğindeki ABD’de aşı hazırlığı

Münübe Yılmaz

Kasım ayında başkanlık seçimlerinin yapılacağı ABD'de Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), yerel yönetimlere potansiyel aşının dağıtımını Ekim ayının sonuna kadar bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. New York Times’in haberine göre CDC'nin yerel yönetimlere yolladığı yazıda, 1 Kasım’a kadar asi dağıtım merkezlerinin faaliyete geçmeye hazır bir şekilde kurulmuş olmalarını istendi. CDC'nin yerel yönetimlere gönderdiği yazı, ABD yönetiminin seçimlerin yapılacağı 3 Kasım’dan önceasının dağıtımı ile ilgili sistemin tamamlanmasını istediği şeklinde yorumlanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın da Ağustos ayında ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi'nden asi çalışmalarının hızlandırılmasını istediği biliniyor. Sağlık alanındaki uzmanlar ise yeterli bilimsel very toplanmadan geliştirilecek bir aşının piyasaya sürülmesinin tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu. Ağustos ayında son test aşaması tamamlanmayan asıya üretim izni verilen Rusya’nın kararı da Batılı bilim insanları tarafından eleştirilmişti.