Seçim barajı düşecek mi? Türkiye’ye seçim barajı kaç?

‘Koronavirüs sadece sağlık alanında etkili oluyor diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz’ diyen Abdulkadir Selvi köşesinde şunları yazdı: “Belki sağlık kadar ekonomi üzerinde de belirleyici oldu. Ama siyaseti de şekillendiriyor. GENAR’ın 28 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında 3 bin kişiyle yaptığı anket, koronavirüs günlerinde siyasete ışık tutuyor. Sizi rakamlara boğmadan genel eğilimi yansıtmak istiyorum. Sadece koronavirüsle mücadele süreciyle bağlantılı mı orasını bilmiyorum, 24 Haziran seçimlerine göre AK Parti’nin oyunu 2.8 puan arttırdığı ortaya çıkıyor. Yüzde 45.4’e yükselen AK Parti ile 9.8 olan MHP’nin oyu birleştiğinde ‘cumhur ittifakı’na destek 55.2’ye tırmanıyor.

Seçim barajı düşecek mi?

Önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim barajının düşürülmesini ve Siyasi Partiler Yasası’nın değişmesini istedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun, Babacan ve Davutoğlu partilerinin seçime girmesi için milletvekili verebileceği yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nu milletvekili pazarı kurmakla suçladı. Daha sert tepki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Milletvekili pazarı kuranlar, terör örgütleriyle ittifak yapanlar için yolun sonunun geldiğini söyledi. Bunlar siyaseten söylenmiş bir söz olamazdı. Belli ki bunun bir siyasi sonucu olacaktı. Acaba seçim barajının düşürülmesi ve Siyasi Partiler Yasası’nın değiştirilmesi yönünde bir çalışma var mı diye kulisleri yokladım. Henüz başlamamış. Ama bu başlamayacağı anlamına gelmiyor. Seçimlerde barajı aşamayacaklarını düşünen partiler, ittifak kurup ‘Voltran’ı oluşturuyor. Ayrıca yüzde 1’lik partiler de böylece Meclis’e girme şansını yakalıyor. Ayrıca seçim barajı bir demokrasi eksikliği. O nedenle düşürülmeli. Ben Bahçeli ve Erdoğan’ın bu çıkışı durup dururken yaptıklarını zannetmiyorum." 10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla %10 seviyesine getirilmiştir.