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Gündem Seçilemedi deprem bahanesi ile kürkçü dükkanına döndü
Gündem

Seçilemedi deprem bahanesi ile kürkçü dükkanına döndü

ABD'de Pennsylvania eyaletinde senatörlük seçimlerine giren ve kampanya sırsında seçilirse Türk vatandaşlığından çıkacağını bildiren Mehmet Öz, seçimi kaybetmesinin ardından yine Türkiye de pr çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 11:16:00 -
Seçilemedi deprem bahanesi ile kürkçü dükkanına döndü

Mehmet Öz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeyi ziyaret etti.

Öz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretine ilişkin açıklamalara ve fotoğraflara yer verdi.

Doktor Öz; gönüllüler, ilk müdahale ekipleri ve hastanelerle görüşmek ve temel ihtiyaçları belirlemeye yardımcı olmak üzere deprem bölgesine seyahat ettiğini söyledi.

Liman şehri İskenderun'dan bir kareye yer veren Öz, afetzedeler için seferberlik ruhuyla hareket edildiğine dikkati çekti:

Burada yaralıları tedavi etmek üzere hastane olacak şekilde donatılmış gemiler var. Sahada neler yaşadıklarını daha iyi anlamak için ön safta çalışanlarla görüştüm.

Bölgedeki bir hastanenin yıkık halini gördüğünü anlatan Mehmet Öz, felaket sonucu birçok sağlık çalışanının yaralandığını ve hayatını kaybettiğini hatırlattı. Öz, şunları kaydetti:

Bu nedenle personel sayısı sınırlı. Ön saflarda hastalara bakmak için çalışanlar, inanılmaz bir baskı altında. Bu krizdeki güçleri ve metanetleri, bana ilham veriyor.

Öte yandan depremden hemen sonra da paylaşımlarda bulunan Öz, şiddetli sarsıntılar sonucu Türkiye ve Suriye'de yıkımların yaşandığını duyurmuş, aşırı soğuk havanın, kurtarma çabalarını zorlu hale getirdiğine işaret etmişti.

Öz, geçmişte bölgeyi dolaştığını ifade ederek, sınırın hem Türkiye hem de Suriye tarafındaki mülteci kamplarını ziyaret ettiğini yazmıştı.

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Yorumlar

Putsavar

zillet masasinin adayi olabilir mesela

ömer

ne Türklük kalmış ne de başka bir şey. türibinlere oynuyor açıkça.
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