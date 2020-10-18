  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Schalke 04, Can Bozdoğan’ın sözleşmesini uzattı
Spor

Schalke 04, Can Bozdoğan’ın sözleşmesini uzattı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 19:51:14 -
Schalke 04, Can Bozdoğan’ın sözleşmesini uzattı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Türk asıllı futbolcu Can Bozdoğan’ın sözleşmesini 2024’e kadar uzattı.

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Can Bozdoğan’ın 2022’ye kadar geçerli olan sözleşmesinin 2024’e kadar uzatıldığı bildirildi.

Schalke 04’ün yönetim kurulu üyesi Jochen Schneider, genç futbolcunun sözleşmesini tereddüt etmeden uzatmasının Schalke 04 Kulübü için olağanüstü bir sinyal olduğunu aktararak, "Can Bozdoğan Bundesliga’da en büyük orta saha yeteneklerden biridir." ifadesini kullandı.

Genç futbolcu da mavi-beyazlı kulübe teşekkür ederek, "Schalke bana altyapıdan Bundesliga oyuncusu olma imkanı verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Köln takımından geçen yıl Schalke 04’e transfer olan Can Bozdoğan, Bundesliga’da 5 maçta forma giydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'ndan iki yüzlü paylaşım!
Gündem

İmamoğlu'ndan iki yüzlü paylaşım!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından '85 TL olan aylık öğrenci kartını 50 TL yaptık' ifadeleriyle iki yüzlü bir paylaşı..
Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji
Teknoloji

Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji

Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'larda başarıyla görev yapan ve ciddi ihracat başarısı yakalayan mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi, gelecek dön..
Netanyahu'nun başı dertte!
Dünya

Netanyahu'nun başı dertte!

İşgalci İsrail’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle protestolara getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Başbakan Binyamin Ne..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay