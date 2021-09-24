Sayan'dan HDP algısına tepki: Bize oylar Ermenistan'dan mı geldi?

Ülke TV'de Turgay Güler'in sunduğu En Sıradışı programına canlı bağlanan ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savcı Sayan, CHP'nin son günlerdeki faaliyetlerine dikkati çekerek "Bir taraftan Esed'in Kılıçdaroğlu'nu davet etmesi, hemen akabinde Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ilgili söylemleri, arkasından Aykut Erdoğdu ve diğerlerinin söylemleri ve sonrasında gelen İmranlı söylemi. Bütün bunlar tesadüfi değildir. Bir planın parçası olarak, mühendislerin, ağa babalarının Türkiye üzerinde oynadıkları oyunların ayak sesleridir. " dedi.

"Bunların stratejilerine bakmak ve çözmek lazım" diyen Savcı Sayan, bunların ülkeyi Irak ve Suriye'ye çevirmek isteyenlerin en son Afganistan gibi bir hale getirmek için birleştiklerini dile getirerek "Bunların kurdukları planların içinde kimlerin olduğunu Türk halkı az çok biliyor. Bizim birinci amacımız bunların oyunlarına gelmemek ve oyunlarını bozmaktır." dedi.

"Son bir haftadır, Kürtler üzerinden "Kürtlerin tek temsilcisi tek muhatap HDP'dir diyorlar. Milleti buna alıştırıyorlar ve halkın nezdinde itibar kazandırmaya çalışıyorlar" diyen Savcı Sayan "Eğer HDP Kürtlerin tek temsilcisi ise ben Ağrıda % 56 alırken, onlar yüzde 36 aldılar. Onlar tek temsilci olsaydı, benim Ağrı'da kazanmam mümkün değildi. İmralı'ya Kandil'e HDP'nin kirli siyasetine direnen büyük bir Kürt kitlesi var. Bunları bir tarafa itip, vatan, millet bayrak diyen, birlikte yaşamayı, Türkiye Cumhuriyeti devletini yegane tek devlet olarak kabul eden bayrağı tek bayrak olarak gören Kürtleri de itibarsızlaştırmak için bunları HDP'nin altına sokarak Türkiye'den koparmak için planlar yapıyorlar." dedi.

Savcı Sayan "Eğer HDP tek temsilci ise AK Parti bu kadar milletvekilini nerden çıkarıyor. Belediye başkanları Bitlis'i Ağrı'yı, Muş'u Şırnak'ı nasıl alıyor Diyarbakır'dan nasıl milletvekili çıkarıyor. Bu oyları Kürtler vermiyor mu, oylar Ermenistan'dan mı geliyor." dedi ve bölgede siyaset yapan tüm Kürt siyasetçileri "birlikte isyan etmek ve birlikte baş kaldırmak için" sahaya davet etti.