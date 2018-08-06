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Savunmada da çağ atladık

Bundan fazla değil, 10-15 yıl önce Almanya ve Batılı ülkelerin kör kurşununa muhtaç olan Türkiye, şu anda geliştirdiği ileri teknoloji silahları ile tüm dünyada aranan bir ülkeye dönüştü. Son yıllarda yaptığı atakla savunma sanayiinde önde gelen ülkeler arasına giren Türkiye, askeri alanda geliştirdiği son teknolojiyle donatılmış silah sistemleriyle göz kamaştırıyor.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:14
Savunmada da çağ atladık

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Bundan fazla değil, 10-15 yıl önce Almanya ve batılı ülkelerin kör kurşununa muhtaç olan Türkiye, şu anda geliştirdiği ileri teknoloji silahları tüm dünyada aranan bir ülkeye dönüştü. Son yıllarda yaptığı atakla savunma sanayiinde önde gelen ülkeler arasına giren Türkiye, askeri alanda geliştirdiği son teknolojiyle donatılmış silah sistemleriyle göz kamaştırıyor.

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan emekli Albay Ersan Ergür “Kıbrıs Barış Harekatında Amerika’dan aldığımız mühimmatları kullanmamız engellendi. Ayrıca PKK terör örgütüyle mücadelede Almanya’dan aldığımız Leopar tanklarını da aktif olarak kullanamadık. Bu tür olaylar bizi savunma sanayiinde gelişmeye, kendi ekipmanımızı üretmeye yöneltti. Türkiye bu sayede bölgesinde sözü geçen ülkeler arasına girdi” ifadelerini kullandı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA, PATRİOTLARI ÇEKMELERİ OLDU

“1974 Kıbrıs Barış Harekatını ben fiilen yaşadım. Bildiğiniz gibi o dönemde Türkiye silahlarını Amerika’dan alıyordu” diyen Ergür, o günlerden bugünlere nasıl gelindiğini şöyle anlattı: “Bu tür engellemeleri, aynı zamanda PKK ile mücadelede gördük. Özellikle Almanya’dan aldığımız Leopar tanklarını ve mühimmatlarını Güneydoğu’da kullanamadık. Türkiye için bardağı taşıran son damla Patriot füze savunma sistemlerini DEAŞ ile mücadele edilirken ülkeden çekmeleri oldu. Batılı sözde müttefik ülkelerin düşmanca tutumunun artmasından sonra hızlıca savunma sanayiinde gelişmeler yapan Türkiye, bugün zırh delici mühimmatları, sığınak yok eden mühimmatları, İHA, SİHA yazılımlarını, lazer güdümlü silah sistemlerini kendi üreterek terörle mücadelede önemli başarılar elde etti. Türkiye bu sayede bölgede önemli gelişmeler kaydederek, Amerika, Rusya gibi büyük ülkelerin arasında kurulan oyunlarda rol almak yerine oyun kurucu oldu ve mazlumlara umut verdi” diye konuştu.

İŞTE YERLİ ÜRETİM SİLAHLAR VE ÖZELLİKLERİ: T-129 ATAK HELİKOPTERİ

Tamamen yerli üretim olan silah ve güç sistemleri ile göz dolduran T-129 Atak Helikopteri yerli üretim lazer güdümlü Cirit füzesi ve uzun menzilli Mızrak tanksavar füzeleri ile donatıldı. Atak, aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet top mermisiyle görev yapabiliyor.

MİLGEM SAVAŞ GEMİSİ PROJESİ

Bu proje ile Türkiye ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştirildi. Proje ile yüzde 65’in üzerinde yerli sanayi katılımı gerçekleştirilmiş, tüm proje kapsamında 50’den fazla yerli firmaya iş imkânı sağlanmıştır.

ALTAY TANKI

Türkiye’nin özgün tasarım ürünü üçüncü nesil ana muharebe tankı Altay, dünyanın en modern tankı olarak gösteriliyor.

SOM FÜZESİ

TÜBİTAK tarafından geliştirilen füze 200 kilometre menzile sahip.

ROKETSAN UMTAS -TANKSAVAR FÜZE SİSTEMİ

Daha çok helikopterler için geliştirilmiş tanksavar füze sistemidir. Gece-gündüz ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahip.

ANKA İNSANSIZ HAVA ARACI

Gece ve gündüz kötü hava koşullarında görev yapabilen İHA tamamen yerli üretim olup gözetleme ve hedef belirleme amacıyla kullanılmaktadır.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:14
  1. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı
  2. Savunma sanayii

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