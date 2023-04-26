Savunma sanayiinde dev adım! Ha bu da birilerine kapak olsun

Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini hatırlatan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Türkiye'nin savunma sanayiinde devrim gibi adımlar attığını belirtti.

Tezel, yazısında şunları kaydetti:

"Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile öne çıkıyor.

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Hürjet'in 2025 yılının sonuna kadar sertifikasyon ve testlerinin tamamlanması ve jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması hedefleniyor.

Hürjet'te General Electric F404 motoru yer alıyor.

Hürjet'in mevcut modern savaş uçaklarıyla rekabet etme gibi bir hedefi bulunmuyor. Hürjet, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerini alacak.

Hürjet projesi göklerde yerli ve milli hava gücüne sahip olma konusunda atılmış önemli adımlardan biri.

İşe önce eğitim ve hafif taarruz uçağı yaparak başlayacağız. Daha sonra yüzde yüz yerli kendi jet motorumuzu üreteceğiz.

BUNLAR HAYAL DEĞİL

TUSAŞ ayrıca tüm hızıyla ANKA-3, Milli Muharip Uçak, Hürkuş ve Atak-2 projeleri üzerinde çalışıyor.

TCG Anadolu'nun pistinden gelecekte yerli savaş uçaklarımız, helikopterlerimiz kalkacak. TCG Anadolu'nun hangarında da yerli Altay tanklarımız olacak.

Yerli İHA'lar ve İMECE, GÖKTÜRK 2 gibi yerli uydularımızdan alınan istihbarat bilgileriyle yerli hava ve deniz kuvvetlerimiz koordineli bir şekilde operasyonlar düzenleyebilecek, olası savaşlarda görev alacaklar.

Bunlar hayal değil, olası gerçekler! (...)"