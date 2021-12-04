Savcı Sayan'dan vatandaşlara çağrı: Mutlaka yapın
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 4. doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Mutlaka aşınızı yapın" dedi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 4. doz aşısını olduğunu açıkladı.
Sayan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Saat 23:47 sağlık ekiplerimiz yorulmak nedir bilmezler... Gecenin bu saatinde Biz 6 kişiyi bularak 4.doz aşılarımızı yaptılar... Lütfen aşıdan korkmayın,kaçmayın. Mutlaka aşınızı yapın. Allah sağlık çalışanlarımıza yardımcı olsun Emeklerini ödeyemeyiz."