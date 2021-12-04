  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Savcı Sayan'dan vatandaşlara çağrı: Mutlaka yapın
Aktüel

Savcı Sayan'dan vatandaşlara çağrı: Mutlaka yapın

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 4. doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Mutlaka aşınızı yapın" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 08:27:00 -
Savcı Sayan'dan vatandaşlara çağrı: Mutlaka yapın

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 4. doz aşısını olduğunu açıkladı.

Sayan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Saat 23:47 sağlık ekiplerimiz yorulmak nedir bilmezler... Gecenin bu saatinde Biz 6 kişiyi bularak 4.doz aşılarımızı yaptılar... Lütfen aşıdan korkmayın,kaçmayın. Mutlaka aşınızı yapın. Allah sağlık çalışanlarımıza yardımcı olsun Emeklerini ödeyemeyiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de piyasa beklentilerini karşılayamayan istihdam verisi sonrası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. ..
CHP'nin miting oyunu ortaya çıktı
Siyaset

CHP'nin miting oyunu ortaya çıktı

CHP'nin Mersin mitinginin kalabalık gözükmesi için Adana'dan ve çevre illerden otobüslerle insan taşıyacakları ve söz konusu kalabalığı "Mer..
Yarın hangi maçlar var 4 Aralık Cumartesi yarın kimin maçı var?
Spor

Yarın hangi maçlar var 4 Aralık Cumartesi yarın kimin maçı var?

Süper Lig yarın kimin maçı var? Yarınki maçlar saat kaçta? Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarında kıran kırana bir mücadele söz konusu. Uzun ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay