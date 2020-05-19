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Savcı Sayan'dan 'muasır medeniyet' açıklaması

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, uçak ambulansla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:36:00 -
Savcı Sayan'dan 'muasır medeniyet' açıklaması

Ağrı'da rahatsızlanan 17 günlük bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

"Bastık mı iniyor"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Uçak ambulans bize taksi zilinden daha kolay, bastık mı iniyor. Devletimizin büyüklüğüne bakar mısınız... Muasır medeniyet bu olsa gerek..." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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