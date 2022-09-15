Savcı Sayan'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme

YENİ AKİT ANKARA

Halkın cebindeki üç kuruşa göz diken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Herşey çok güzel olacak” sloganı ile vatandaşı soyup soğana çevirdi. Her fırsatta İstanbullu vatandaşlara yeni yeni zamlar yapan İmamoğlu son olarak su fahiş oranda zam yaptı. Yapılan zamma tepkiler yağarken bir tepki de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan geldi.

Sayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul’da suya yüzde 41 zam yapılmış. Ağrı’da su hala 1 lira. Üstelik İstanbul’da su tahsilat oranı yüzde 98. Ağrı’da yüzde 10. İstanbul nimet nimet” ifadelerini kullandı.