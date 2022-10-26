Savcı Sayan'dan çok konuşulacak iddia: O isim kesin aday olacak
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Sayan, "Meral Akşener de ikna edilmiş... Kılıçdaroğlu kesin aday" diye konuştu.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 6'lı Masa'da aday belirsizliği sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı daha kuvvetli bir şekilde konuşulurken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan sürpriz bir paylaşım geldi.
Akşener ikna edildi
Sayan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikna edildiğini iddia etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayan, "Ciddi bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Meral Akşener de ikna edilmiş... Kılıçdaroğlu kesin aday. Ama ben hala inanmıyorum..." dedi.