Savcı Sayan, Erdoğan sonrasına hazırlananlara seslendi: Sonunuzu iyi görmüyorum!

Savcı Sayan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı dikkat çekici iddiaları şöyle:

Mutlak butlan Özgür Özel’den daha çok kimlerin oyununu bozdu... Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ve liderliği sayesinde en önemli makamlara ulaştınız, büyük imkânlara ve güçlü sermayelere sahip oldunuz. Buna rağmen bazı çevrelerin zihninde her zaman sayın “Erdoğan sonrası” hesapların olduğu yönünde ciddi kanaatler oluştu. Bu sürecin ilk işaretlerini, 2015 seçimlerinden sonra CHP ile yapılan istikşafi görüşmeler döneminde gördük.”

ANCAK ALLAH’IN DA BİR HESABI VARDI

“O günlerde ortaya çıkan tablo, Cumhurbaşkanımızı devre dışı bırakıp kendi ekiplerinden bir ismi öne çıkarma arayışlarının konuşulmasına neden oldu. Ancak Allah’ın da bir hesabı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız gelişmeleri gördü; bir kısmını tasfiye etti, bir kısmını ise tedbir ve devlet aklıyla yakınında tuttu. Fakat benim değerlendirmeme göre mesele hiçbir zaman bitmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün iyi niyetine ve verdiği değere rağmen bazı isimler sürekli sayın Erdoğan sonrası planlar yaptı, ekipler kurdu ve siyasi denklemleri kendi hesaplarına göre şekillendirmeye çalıştı. Bu kişiler mutlak butlan sürecinin ortaya çıkmaması için büyük bir beklenti içindeydiler. Ellerinden gelse butlanın çıkmaması için yargıya müdahale edeceklerdi. Belki de denediler.. Çünkü hesapların merkezinde yalnızca bir yargı kararı değil, çok daha büyük bir siyasi pazarlık vardı. Bu kişilerin Özgür Özel’e verdikleri mesaj şuydu: “Sen muhalefetin başında kal, partide hâkimiyetini güçlendir. İmamoğlu’nun önü açılmasın, Kılıçdaroğlu geri dönmesin; biz sana bu süreçte alan sağlayalım. Sen partiyi tamamen kontrol altına al, biz de kendi ekibimizden birisini Cumhurbaşkanı yapalım ve sayın Erdoğan sonrası dönemi birlikte şekillendirelim.”

MESELE TAM DA BUDUR

Benim kanaatime göre plan bunun üzerine kuruluydu. Ama hesap edilmeyen bir şey vardı: Allah’ın hesabı ve milletin feraseti. Hakimlerin verdiği karar ve mutlak butlan süreci, kurulması düşünülen bütün bu siyasi hesapları yerle bir etti. Mesele tam da budur. Benim o arkadaşlara tavsiyem nettir: Mert olun. Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun. Kiminle ve hangi hesaplarla yol yürüdüğünüzün farkında olun. Sayın Erdoğan, yıllardır önüne konulan sayısız mayını temizleyerek bugünlere geldi. Bu mücadeleyi hafife alanlar, kurdukları planların altında kalır. Ben de artık tecrübe edinmiş bir siyasetçi olarak o arkadaşlara şunu söylüyorum: Yol yakınken ya kendinizi düzeltin, ya safınızı açıkça belirleyin ve Erdoğan’ın karşısında durduğunuzu net şekilde ifade edin, ya da bu milleti ve davayı yormadan çekilip gidin. Sonunuzu iyi görmüyorum; benden söylemesi.