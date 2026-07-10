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Gündem Trump masayı tekmeledi, dünyayı ateş çemberine attı! ABD Başkanı ilan etti: İran'la ateşkes bitti!
Gündem

Trump masayı tekmeledi, dünyayı ateş çemberine attı! ABD Başkanı ilan etti: İran'la ateşkes bitti!

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Trump masayı tekmeledi, dünyayı ateş çemberine attı! ABD Başkanı ilan etti: İran'la ateşkes bitti!

ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait Truth Social adlı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı şok açıklamada küresel bir kaosun fitilini ateşledi. Trump, "İran görüşmelere devam etmemizi talep etti. Bunu yapmayı kabul ettik, ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine, kesin bir dille, ateşkesin BİTTİĞİNİ bildirmiştir!" ifadelerini kullanarak dünyaya adeta yeni bir savaş ilanı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı son açıklamada "İran 'görüşmelere' devam etmemizi talep etti. Bunu yapmayı kabul ettik, ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine, kesin bir dille, Ateşkesin BİTTİĞİNİ bildirmiştir!" ifadelerini kullandı.

 

NE OLMUŞTU?

İran ve ABD, Pakistan aracılığıyla yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı. 

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