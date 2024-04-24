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Gündem Savcı katiline neler dediler neler! Yeniçağcılar şimdi de Yılmaz Güneyci oldu
Gündem

Savcı katiline neler dediler neler! Yeniçağcılar şimdi de Yılmaz Güneyci oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-24 19:11:00 - 2024-04-24 19:15:41
Savcı katiline neler dediler neler! Yeniçağcılar şimdi de Yılmaz Güneyci oldu

Meral Akşener'in Yeniçağ'ı, savcı katili Yılmaz Güney'i övmelere doyamadı.

Savcı katledip yurt dışına firar eden Yılmaz Güney, "milliyetçi" Yeniçağ'da övüldü.

Yeniçağ, "Ünlü yönetmen" güzellemesiyle övgüye layık gördüğü savcı katili için, "Yılmaz Güney'in vefatından önceki son fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğrafın ilk kez yayınlandığı bildirildi." denildi.

'Ünlü yönetmen Yılmaz Güney'

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Ağustos 1984'te çekilen bu fotoğrafta, Yılmaz Güney'in oldukça kilo kaybettiği ve saçlarının seyrekleştiği belirgin bir şekilde görülüyor.

Bu özel fotoğrafın Yılmaz Güney'in hayattayken çekildiği bildirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fotoğrafın yayımlanması, sanatçının takipçileri arasında büyük bir heyecana neden oldu.

Kızı Elif Güney, bu fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmasının ardından kısa süre içinde kaldırdı.

Mide kanseri tedavisi gören ünlü yönetmen Yılmaz Güney, 9 Eylül 1984 tarihinde Fransa'da yaşamını yitirdi.

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