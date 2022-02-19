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Dünya Savaşa son hazırlık! Tam seferberlik ilan edildi
Dünya

Savaşa son hazırlık! Tam seferberlik ilan edildi

Ukrayna'nın doğusundaki sözde özerk Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nde tam seferberlik ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 10:30:00 - 2022-02-19 10:47:27
Savaşa son hazırlık! Tam seferberlik ilan edildi

Ukrayna'nın doğusunda, Rusya'nın 2014'teki arka çıkmasıyla kurulşan sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, olası savaş durumu için tam seferberlik ilan etti.

Sözde iki cumhuriyetin liderleri, yayımladıkları genel seferberlik kararnamesiyle, 18-50 yaşlarındaki erkeklerin bu kentlerden ayrılmalarını yasakladı.

Özerk yönetimler tanınabilir

Rusya Federasyonu Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusunda Moskova'nın desteğiyle kurulan 2014 yılında sözde iki cumhuriyetin, Rusya tarafından tanınması lehinde karar almıştı. Bu konu ile ilgili son kararı ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verecek.

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Yorumlar

meraklılarına

palavra lan, savaş mavaş olmayacak, gidin evüze necati şaşı’nın alibaba ve kırk haramilerini izleyin, ukranyadan ekmek çıkmaz size, görürsünüz
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halil [email protected]

Çok uzattınız ama ,ya savaşın yada barış yapın artık.
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