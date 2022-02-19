Savaşa son hazırlık! Tam seferberlik ilan edildi

Ukrayna'nın doğusunda, Rusya'nın 2014'teki arka çıkmasıyla kurulşan sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, olası savaş durumu için tam seferberlik ilan etti.

Sözde iki cumhuriyetin liderleri, yayımladıkları genel seferberlik kararnamesiyle, 18-50 yaşlarındaki erkeklerin bu kentlerden ayrılmalarını yasakladı.

Özerk yönetimler tanınabilir

Rusya Federasyonu Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusunda Moskova'nın desteğiyle kurulan 2014 yılında sözde iki cumhuriyetin, Rusya tarafından tanınması lehinde karar almıştı. Bu konu ile ilgili son kararı ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verecek.