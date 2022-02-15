Savaşa ramak kaldı! Rusya'dan işgal girişimi

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz azalmak yerine giderek artıyor. ABD İstihbaratı Rus işgalinin her an başlayabileceğini belirtirken, Moskova da Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk'te, ayrılıkçıların kurduğu sözde cumhuriyetlerin tehlike altında olduğunu ve işkence yapıldığını iddia etti. Propaganda savaşlarının da yaşandığı dönemde, Rus milletvekillerinden kritik bir adım geldi.

Putin'in partisi tasarıyı hazırladı

Rus lider Putin'in partisi "Birleşik Rusya Partisi" milletvekillerinin öncülük ettiği çalışmada, Luhansk ve Donetsk'in Moskova tarafından tanınmasını içeren tasarı hazırladı.

Karar Putin'e gönderilecek

Gelen son dakika haberine göre; Rusya Federasyonu Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusunda bulunan ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinin Rusya tarafından tanınması lehinde karar aldı. Karar Putin'e gönderilecek.

Luhansk ve Donetsk'i referandumla kendilerine katmanın peşinde

Putin'in ise, bunu bir koz olarak kullanması bekleniyor. Zira bölgede Rus nüfusu çok daha fazla. Putin bu kozla, Batı ve Kiev'den istediklerini almak için bastıracaktır. Alamadığı takdirde ise bu kararı onaylayarak, iki sözde cumhuriyetin olası referandumla kendilerine katılmasının önünü açmış olacak. Rusya'nın bu hamlesi "işgale 'referandum' gömleği giydirmek" olarak yorumlandı.

İşte Duma'da kabul edilen metnin tamamı

Bu sözde cumhuriyetler nasıl kuruldu?



Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, 2013-2014 yıllarında başladı. Moskova yönetiminin Kırım'ı ilhak etmesiyle başlayan süreçte Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı güçleri destekleyerek, Donbass bölgesinde "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti" adı altında iki küçük özerk yönetim kurulmasına arka çıktı.

Kiev yıllardır topraklarını geri almaya çalışıyor

Aradan 8 yıl geçmesine rağmen Rusya destekli ayrılıkçılar varlığını sürdürüyor. Kiev yönetimi de yıllardır topraklarını geri almaya çalışıyor.