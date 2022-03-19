Savaş bitiyor mu? Lavrov'dan çarpıcı açıklamalar!

‘Rusya Liderleri’ adlı yarışmanın bitiş bölümünde konuşan Lavrov, Rusya’nın operasyonu gerçekleştirmekten başka çaresi kalmadığını, bu şekilde Batı’nın Rus karşıtı projesini bozmayı başardıklarını ifade etti.

Lavrov, “Operasyonun güvenlik konuları, Ukrayna’nın tarafsız statüsü ve güvenliğinin garantileri şeklinde sıraladığım konularda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla sona ermesini umuyorum” dedi.

Rusya’nın Batı ile müttefik olarak dahi işbirliği yapmaya hazır olduğuna dikkat çeken Lavrov, şöyle konuştu:

“Putin'in yönetiminin başlarından yani 2000'lerin başından itibaren Batı'ya karşı açıktık, çeşitli şekillerde, hatta Başkanımızın müttefikliğe yakın olarak tanımladığı şekillerde dahi işbirliği yapmaya hazırdık. Ne yazık ki bu işe yaramadı.”

‘ABD'nin Kiev'i elinden tutmaya çalışmasına rağmen Ukrayna ile çözüm müzakereleri devam ediyor’

“Biz her zaman her türlü soruna diplomatik çözümden yana olduk, Zelenskiy müzakere önerdiği zaman Başkanımız kabul etti, müzakereler devam ediyor” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ukrayna delegasyonu önce müzakerelere müzakere olsun diye başlasa da daha sonra belli bir diyalog gelişti, ancak birilerinin, “büyük bir olasılıkla Amerikalıların, Ukrayna delegasyonunun sürekli olarak elinden tuttuğu ve bana göre kesinlikle asgari düzeyde olan taleplerimizi kabul etmelerine izin vermediği hissi var.”

Rus diplomat, “Her şeye rağmen süreç devam ediyor” diye konuştu.

‘Zelenskiy’in politikasını ciddiye almak zor’

Lavrov, “Başkan Zelenskiy, Yahudi asıllıyken nasıl Nazi olabildiğini açıklarken ve bunu tam Ukrayna'nın Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının anıtlarının korunmasına ilişkin anlaşmadan (BDT çerçevesinde böyle bir anlaşma vardı) meydan okurcasına çekildiği günlerde söylerken ve bahsettiğim eğilimleri kişisel olarak korurken, bunu çok üzülerek, büyük bir utançla karşılıyorum, Ukrayna yönetiminin politikasını ciddiye almam gerçekten zor” vurgusunu yaptı ve ekledi:

“Aynı şekilde, devlet başkanlığı yetkilerinin ilk aşamasında, tiyatroda oynarken ve dizi çekerken bile Rus dilinin herhangi bir biçimde zarar görebileceğinin aklının ucundan bile geçmediğine dair güvence veriyordu. Buyurun, hayat kimin sözünün ne kadar değerli olduğunu kanıtlıyor.”

‘Batı ile ilişkileri düzeltmeye yönelik girişimlerde bulunmayacağız’

Rus bakan, “Batılı ülkeler de dahil olmak üzere, tüm ülkelerle işbirliğine elbette açık olmaya devam ediyoruz. Gerçi Batı'nın bu şekilde davrandığı koşullarda biz herhangi bir girişimde bulunmak niyetinde değiliz, kendilerinin içine girdikleri çıkmazdan nasıl çıkacaklar bakalım” diye konuştu.

'Batı'nın davranışları güvenilmez olduğunu doğruluyor’

Lavrov, “Ukrayna ile ilgili durumdan, yaptırımlar durumdan soyutlansak bile Batı'nın davranışları, hem ana para birimlerinin üretildiği dünyanın bir parçası olarak, hem ekonomide ortak olarak, hem de altın rezervlerinin depolanabileceği ülke olarak güvenilmez olduğunu doğruluyor. Açıkçası bunlar çalınacak” ifadelerini kullandı.

‘Rusya Liderleri’ adlı yarışmanın bitiş bölümünde konuşan Lavrov, Rusya’nın operasyonu yapmaktan başka çaresi olmadığını, bu şekilde 'Batı’nın Rus karşıtı projesini bozmayı başardıklarını ifade etti.' en baştaki ifadenin altına:

Moskova’nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini ilettiğini Batı’nın Ukrayna ve NATO konularında görüşmeyi reddettiğini hatırlatan Lavrov, “Bu koşullarda, Donbass'ta çatışmaya hazır olarak bombardımanlar başladığında Ukrayna'daki Rus halkını korumak için başka seçeneğimiz yoktu. DHC’yi (Donetsk Halk Cumhuriyeti) ve LHC’yi (Lugansk Halk Cumhuriyeti) tanıdık, onlarla karşılıklı yardım anlaşması imzaladık ve Devlet Başkanı, taleplerine yanıt olarak özel askeri operasyon emri verdi” dedi ve devam etti:

“Hazırlanan ve özel operasyon sayesinde önlenebilen Donbass’ı ele geçirmeye yönelik planlarla ilgili en kötü endişelerimizin nasıl doğrulandığını bildiğinizden, ayrıca Pentagon'un Ukrayna'nın birçok şehrinde yürüttüğü çok tehlikeli askeri biyolojik programın varlığını gösteren gerçeklerin ortaya çıktığını bildiğinizden eminim.”

Batı’nın operasyon karşısında ortaya koyduğu histerik ve benzersiz tepkiyi kaydeden Lavrov, “Tüm bunlar sadece bir şeyi kanıtlıyor, ‘Rusya karşıtı’ proje, Başkanımız tarafından amacı Donbass'taki insanların güvenliğini sağlamak ve Rusya’ya yönelik silahlanma ve Nazileşme tehditlerini ortadan kaldırmak olarak belirlenen operasyon ile engellendi. Bizim çizgimizin planlarını engellemeye yardımcı olduğunu anladıklarında, zinciri nasıl kopardıklarını görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

‘Mevcut koşullarda Rusya-Çin işbirliği sadece güçlenecek’

Batı'nın uluslararası sistemin tüm temellerini sarstığı koşullarda Çin ve Rusya arasındaki etkileşimin güçleneceğini söyleyen Lavrov, “Şimdi elbette bu işbirliğinin güçleneceğini düşünüyorum, zira Batı'nın uluslararası sistemin dayandığı tüm temelleri büyük ölçüde sarstığı koşullarda iki büyük devlet olarak bu dünyada nasıl devam etmemiz gerektiğini düşünmeliyiz” vurgusunu yaptı.

Rus diplomat, Moskova ve Pekin arasındaki ilişkilerin geleneksel müttefik ilişkilerini bile geride bırakarak eşi görülmemiş yüksek seviyeye ulaştığının altını çizdi.