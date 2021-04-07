Şaşırttı: Maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı
Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Akdeniz ekibi Alanyaspor, maçın ardından Twitter hesabını koruma altına aldı. Alanyaspor'un neden böyle bir hareket yaptığına dair net bir bilgi yok.
Alanyaspor, Beşiktaş maçının ardından Twitter hesabını koruma altına aldı. Mücadelede önemli fırsatları değerlendiremeyen Akdeniz ekibi, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Alanya'nın hesabında önce son Tweet yorumlara kapatıldı, ardından Twitter hesabı koruma altına alındı. Akdeniz ekibinin hesabının yoğun şikayet alma ihtimali üzerinde duruluyor.
Maçın ardından Alanyaspor Twitter'da en çok konuşulan konu oldu. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin taraftarları, Alanyaspor'a yönelik sert eleştiriler yaptı. Son haftalarda çalkalanan Alanya camiası, Beşiktaş yenilgisiyle daha büyük bir buhranın içine düştü.