SASA Polyester milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Polyester ve elyaf üretimiyle adından söz ettiren, iç piyasanın yanı sıra üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu ihraç eden SASA, yeni tesisiyle de hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

2023 Şubat ayında devreye girecek

SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, 1.8 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulu tesislerinde yıllık 1.4 milyon ton elyaf, cips, poy ve kimyasalları üretim kapasitesine sahip olduklarını söyledi. İşletmelerinde şu anda 4 bin 800 kişinin istihdam edildiğini belirten Şeker, yeni yatırımlarla bu sayının daha da artması için çalıştıklarını ifade etti. Şeker, Amerikan Invista (Koch Industries) ile imzaladıkları 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması kapsamında yapımına başladıkları PTA tesisinin 2023 yılının şubat ayında devreye girebilmesi için inşaat çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü dile getirdi.

“Hedefimiz, 1 milyar dolar ihracat”

Bu yatırımın hizmete alınmasıyla üretimlerinin ve istihdamlarının artacağını söyleyen Şeker, şöyle devam etti: “İnşaata yaklaşık 5 ay önce başladık. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2023’ün Şubat ayında devreye almayı düşünüyoruz. Burada 1.5 milyon ton PTA üreteceğiz. Bu tesis Türkiye’de ilk olacak, daha önce böyle bir tesis kurulmadı. Hatta Kuzey Afrika, Rusya’ya kadar bu bölgenin en büyük tesisi olacak. Burası bittikten sonra 3 milyon ton civarında yıllık üretim yapacağız. Bu üretimin de bir kısmını yurtiçinde bir kısmını da ihracatta kullanacağız. Geçen sene ihracatımız 175 milyon dolar civarındaydı, inşallah sene sonu 350 milyon dolara ulaşacağız. Burası da bittikten sonra ihracatımız milyar dolar civarına gelecek. Şu anda Avrupa, Amerika kıtasına yoğun ihracatımız var. Hedefimiz, 1 milyar dolar ihracat ve yaklaşık 3,5 milyar dolar da ciro olacak.”