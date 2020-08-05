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Aktüel

Saros Körfezi'nde ay balığı görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:47:22 -
Saros Körfezi'nde ay balığı görüntülendi

EDİRNE (AA) - Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde ay balığı (mola mola) görüntülendi.

İbrice Limanı'nda dalış yapan dalgıçlar, 2.5 metre genişliğindeki ay balığını su altı kamerasıyla çekti.

Bir süre dalgıçların yanında yüzen ay balığı daha sonra gözden kayboldu.

Ay balığını görüntüleyen dalış eğitmeni ve dalış merkezi sahibi Ahmet Uz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 35 yıldır körfezde dalış yaptığını ve ilk kez ay balığı ile karşılaştığını belirtti.

Limanın yakınındaki Küçükcep mevkisinde 9 metreye daldıklarını anlatan Uz, "Dalış sırasında dev balıkla karşılaştık. İlk kez böylesine büyük bir balıkla karşılaştım. Ömrüm boyunca belki de bir kez karşılaşabileceğim bir olaydı. Deniz sıcaklığı son günlerde 23 dereceyi buldu bölgede, bu nedenle Akdeniz canlılarını sık sık görmeye başladık." dedi.

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