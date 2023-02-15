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Gündem Şarkıcı Fettah Can acı haberi aldı!
Gündem

Şarkıcı Fettah Can acı haberi aldı!

Şarkıcı Fettah Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir aydır yoğun bakımda tedavi gören annesi Fahriye Can'ın hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Şarkıcı, annesini cenaze töreniyle ilgili detayları da açıkladı. Takipçileri Fettah Can'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 10:22:00 -
Şarkıcı Fettah Can acı haberi aldı!

Fettah Can, annesi Fahriye Can'ın acısıyla sarsıldı. 36 gündür yoğun bakımda tedavi gören Fahriye Can'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı, üzücü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Fettah Can, "Canımız annemiz Fahriye Can, 36 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek Hakk’ın rahmetine yürümüştür" dedi.

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