Şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi. Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5’inci kilometresinde yaşanan kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Murat A. yönetimindeki 16 ART 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Ramazan A., Havva A., Adem A., Mahmut A. ve 2 yaşındaki Adem A. yaralandı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ekipler yaralılara ulaşmak için yoğun çaba harcadı.
Şarampolde kalan yaralılar, ekipler tarafından halat yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.