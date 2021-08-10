  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
10 Ağustos vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyarıda bulundu
Tigraylar da Etiyopya’nın başkentine doğru ilerliyor
Hizbullah'tan İsrail'e tehdit: Hedefleri vuracağız!
Lübnan’da beyin göçü patlak verdi!
Gündem Sapkın ilahiyatçı iyice sapıttı, kemalistlerin bile tepkisini çekti! "Atatürk'ün farzı vatanseverlik, sünneti rakı içmek"
Gündem

Sapkın ilahiyatçı iyice sapıttı, kemalistlerin bile tepkisini çekti! "Atatürk'ün farzı vatanseverlik, sünneti rakı içmek"

İslami terimleri ahlaksızca yozlaştırmaya çalışan karanlık Odatv'nin sapkın ilahiyatçısı Cemil Kılıç, sosyal medyada kullandığı abuk subuk ifadelerle Peygamberimiz'in (a.s.m.) sünneti ve Allah'ın (c.c.) farzını, "M. Kemal'in farzı vatanseverlik, sünneti rakı içmek" ifadesiyle kıyasladı. Sosyal medyadan yoğun tepki alan Kılıç, tükürdüğünü yalayarak paylaşımlarını sildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 21:01:00 - 2021-08-10 22:06:03
Sapkın ilahiyatçı iyice sapıttı, kemalistlerin bile tepkisini çekti! "Atatürk'ün farzı vatanseverlik, sünneti rakı içmek"

 yeniakit.com.tr 

Din karşıtı ve sapkın açıklamalarıyla tepki çeken laikçi kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç, bu kez Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) sünnetini ve Allah'ın emirleri olan farzını skandal ifadelerle diline doladı.

İslami terimleri ahlaksızca yozlaştırmaya çalıştı

İslami terimleri ahlaksızca yozlaştırmaya çalışan Cemil Kılıç isimli sapkın ilahiyatçı, sosyal medyada kullandığı abuk subuk ifadelerle Peygamberimiz'in sünneti ile Allah'ın farzını, M. Kemal'in rakı içmesiyle kıyasladı

Dini kavramları haram işlerle birlikte kullanan ve şarlatanlığın zirvesine yerleşen Cemil Kılıç, "Sünnet ve farz kavramlarını bilmeyen bilgisizlere açıklama yapıyoruz. Bu arada yüce Atatürk'ten de örnek veriyorum. Onun farzı vatanseverliğidir diyorum. Yani vazgeçilmezi. Ama gerekirse vazgeçebileceği sünnetleri de vardı. Rakı içmek gibi. Bunu saldırı sanıyor beyinsizler" ifadelerinde bulundu.

Kemalistlerin tepkisine hakaretle cevap verdi

Rakı içmeyi "Atatürk'ün sünneti" olarak tanımlayan Cemil Kılıç, içilebileceği imasında da bulunarak, "Yüce Atatürk'ün rakı içtiğini ve bunun onun sünneti olduğunu yazdım diye beni Atatürk'e saldırmakla suçlayan cahilleri görünce şaştım kaldım. Onun vatanseverliği farzıdır, güzel giyinmek, rakı içmek vb. ise sünnetidir. Sünnet vazgeçilebilir, farz vazgeçilmez. Ne ukalalar var!" sözlerini sarf etti.

Büyük tepki çekti

Vatandaşlardan büyük tepki toplayan Cemil Kılıç isimli şarlatan, 'Atatürk istismarcılığı' yapması nedeniyle de eleştiri konusu oldu.

Tükürdüğünü yaladı

Cemil Kılıç, çığ gibi tepkinin ardından paylaşımlarını sildi.

Ateizm Derneği'nden 'sapkın' öğretmen Cemil Kılıç'a manidar destek!
Ateizm Derneği'nden 'sapkın' öğretmen Cemil Kılıç'a manidar destek!

Gündem

Ateizm Derneği'nden 'sapkın' öğretmen Cemil Kılıç'a manidar destek!

Görevine iade edilen sapkın din öğretmeni Cemil Kılıç, 'Ramazan Bayramı' diyemedi!
Görevine iade edilen sapkın din öğretmeni Cemil Kılıç, 'Ramazan Bayramı' diyemedi!

Medya

Görevine iade edilen sapkın din öğretmeni Cemil Kılıç, 'Ramazan Bayramı' diyemedi!

Milleti millete kırdırmanın derdine düştüler! Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan savaş provokasyonu
Milleti millete kırdırmanın derdine düştüler! Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan savaş provokasyonu

Gündem

Milleti millete kırdırmanın derdine düştüler! Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan savaş provokasyonu

Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!
Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!

Gündem

Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!

Dinsizlerin fav'ladığı 'din hocası' ateizm propagandası yaptı!
Dinsizlerin fav'ladığı 'din hocası' ateizm propagandası yaptı!

Gündem

Dinsizlerin fav'ladığı 'din hocası' ateizm propagandası yaptı!

Kemalistlerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç'ın takipçilerinin çoğunun 'Ateist' olduğu ortaya çıktı!
Kemalistlerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç'ın takipçilerinin çoğunun 'Ateist' olduğu ortaya çıktı!

İSLAM

Kemalistlerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç'ın takipçilerinin çoğunun 'Ateist' olduğu ortaya çıktı!

Prof. Boynukalın neden hedefte? Cevabı Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç'ın tweetlerinde!
Prof. Boynukalın neden hedefte? Cevabı Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç'ın tweetlerinde!

Gündem

Prof. Boynukalın neden hedefte? Cevabı Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç'ın tweetlerinde!

Laikçilerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, Prof. Erbaş'ı hedef aldı!
Laikçilerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, Prof. Erbaş'ı hedef aldı!

Gündem

Laikçilerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, Prof. Erbaş'ı hedef aldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Değer tanımaz....

İlgi çekmek , reyting arttırmak , like sayısını arttırmak için her türlü şarlatanlık yapanı , her türlü sapkın videolar çeķeni , yığınla ahlaksızlık yapanı gördük . İlk defa böyle farz ve sünnet üzerinden benzetme yapanı gördük. Bu adam ilahiyatçı olamaz. Sadece mühendislik fakültesi mezun olur gibi ilahiyat fakültesinden mezun olmuştur.
  • Yanıtla

Nur Ahmet

Allah din düşmanı,dini bozmak için uğraşan imansızları,münafıkları kahru perişan eylesin.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay