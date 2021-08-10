Sapkın ilahiyatçı iyice sapıttı, kemalistlerin bile tepkisini çekti! "Atatürk'ün farzı vatanseverlik, sünneti rakı içmek"
İslami terimleri ahlaksızca yozlaştırmaya çalışan karanlık Odatv'nin sapkın ilahiyatçısı Cemil Kılıç, sosyal medyada kullandığı abuk subuk ifadelerle Peygamberimiz'in (a.s.m.) sünneti ve Allah'ın (c.c.) farzını, "M. Kemal'in farzı vatanseverlik, sünneti rakı içmek" ifadesiyle kıyasladı. Sosyal medyadan yoğun tepki alan Kılıç, tükürdüğünü yalayarak paylaşımlarını sildi.
yeniakit.com.tr
Din karşıtı ve sapkın açıklamalarıyla tepki çeken laikçi kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç, bu kez Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) sünnetini ve Allah'ın emirleri olan farzını skandal ifadelerle diline doladı.
İslami terimleri ahlaksızca yozlaştırmaya çalıştı
İslami terimleri ahlaksızca yozlaştırmaya çalışan Cemil Kılıç isimli sapkın ilahiyatçı, sosyal medyada kullandığı abuk subuk ifadelerle Peygamberimiz'in sünneti ile Allah'ın farzını, M. Kemal'in rakı içmesiyle kıyasladı.
Dini kavramları haram işlerle birlikte kullanan ve şarlatanlığın zirvesine yerleşen Cemil Kılıç, "Sünnet ve farz kavramlarını bilmeyen bilgisizlere açıklama yapıyoruz. Bu arada yüce Atatürk'ten de örnek veriyorum. Onun farzı vatanseverliğidir diyorum. Yani vazgeçilmezi. Ama gerekirse vazgeçebileceği sünnetleri de vardı. Rakı içmek gibi. Bunu saldırı sanıyor beyinsizler" ifadelerinde bulundu.
Kemalistlerin tepkisine hakaretle cevap verdi
Rakı içmeyi "Atatürk'ün sünneti" olarak tanımlayan Cemil Kılıç, içilebileceği imasında da bulunarak, "Yüce Atatürk'ün rakı içtiğini ve bunun onun sünneti olduğunu yazdım diye beni Atatürk'e saldırmakla suçlayan cahilleri görünce şaştım kaldım. Onun vatanseverliği farzıdır, güzel giyinmek, rakı içmek vb. ise sünnetidir. Sünnet vazgeçilebilir, farz vazgeçilmez. Ne ukalalar var!" sözlerini sarf etti.
Büyük tepki çekti
Vatandaşlardan büyük tepki toplayan Cemil Kılıç isimli şarlatan, 'Atatürk istismarcılığı' yapması nedeniyle de eleştiri konusu oldu.
Tükürdüğünü yaladı
Cemil Kılıç, çığ gibi tepkinin ardından paylaşımlarını sildi.
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