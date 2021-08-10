Sapkın ilahiyatçı iyice sapıttı, kemalistlerin bile tepkisini çekti! "Atatürk'ün farzı vatanseverlik, sünneti rakı içmek"

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Din karşıtı ve sapkın açıklamalarıyla tepki çeken laikçi kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç, bu kez Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) sünnetini ve Allah'ın emirleri olan farzını skandal ifadelerle diline doladı.

İslami terimleri ahlaksızca yozlaştırmaya çalıştı

İslami terimleri ahlaksızca yozlaştırmaya çalışan Cemil Kılıç isimli sapkın ilahiyatçı, sosyal medyada kullandığı abuk subuk ifadelerle Peygamberimiz'in sünneti ile Allah'ın farzını, M. Kemal'in rakı içmesiyle kıyasladı.

Dini kavramları haram işlerle birlikte kullanan ve şarlatanlığın zirvesine yerleşen Cemil Kılıç, "Sünnet ve farz kavramlarını bilmeyen bilgisizlere açıklama yapıyoruz. Bu arada yüce Atatürk'ten de örnek veriyorum. Onun farzı vatanseverliğidir diyorum. Yani vazgeçilmezi. Ama gerekirse vazgeçebileceği sünnetleri de vardı. Rakı içmek gibi. Bunu saldırı sanıyor beyinsizler" ifadelerinde bulundu.

Kemalistlerin tepkisine hakaretle cevap verdi

Rakı içmeyi "Atatürk'ün sünneti" olarak tanımlayan Cemil Kılıç, içilebileceği imasında da bulunarak, "Yüce Atatürk'ün rakı içtiğini ve bunun onun sünneti olduğunu yazdım diye beni Atatürk'e saldırmakla suçlayan cahilleri görünce şaştım kaldım. Onun vatanseverliği farzıdır, güzel giyinmek, rakı içmek vb. ise sünnetidir. Sünnet vazgeçilebilir, farz vazgeçilmez. Ne ukalalar var!" sözlerini sarf etti.

Büyük tepki çekti

Vatandaşlardan büyük tepki toplayan Cemil Kılıç isimli şarlatan, 'Atatürk istismarcılığı' yapması nedeniyle de eleştiri konusu oldu.

Tükürdüğünü yaladı

Cemil Kılıç, çığ gibi tepkinin ardından paylaşımlarını sildi.