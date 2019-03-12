Sapkın fenomen Kerimcan Durmaz şimdi yandı! Tek tek hesap verecek

Vergi denetmenleri, sosyal medyadan skandal paylşaımlar yapan Kerimcan Durmaz’ın ödemediği vergiler için 8 ayrı rapor düzenledi. Düzenlenen raporlar sonrası Bakırköy Vergi Dairesi, Durmaz’a art arda vergi cezası kesti.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, katıldıkları organizasyonlar ve tanıtımını yaptıkları ürünlerden kazanç elde eden sosyal medya fenomenleri bir süredir Maliye'nin denetiminde. Milyonlarca takipçisi olan Kerimcan Durmaz'ın hesapları da inceleme altına alındı.

Dava dosyalarından edinilen bilgilere göre, Durmaz'a yönelik inceleme 2017'de yapılan bir ihbar sonrası başlatıldı. Yapılan ihbar sonrası İstanbul Denetim Grup Müdürlüğü, Durmaz'ın defterlerini 5 Ekim 2017'de incelemeye aldı. Geçmiş dönemler için 8 ayrı rapor hazırlandı. Mayıs 2018'de hazırlanan raporlar sonrası Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğü, Durmaz'a tek tek ceza kesti.

Hesaplarda yoğun hareketlilik

Dava dosyalarında yer alan bilgilere göre, vergi denetmenleri Durmaz'ın banka hesaplarında yoğun bir para trafiğinin olduğunu tespit etti. Durmaz ile ablası Neşe Fişekçi adına kayıtlı şirket ve menajeri S. U. Ç. arasındaki para hareketleri mercek altına alındı. Hesaba gelen paralara ilişkin gelir vergisinin ödenmediğini tespit eden uzmanlar ceza kesti. Gelir vergisi cezalarından biri, Durmaz'ın hesabına gelen 387.900 TL nedeni ile kesildi.

Çanta da var duşakabin de

Kesilen cezalardan bir bölümü ise ödenmeyen KDV'ler ile ilgili. Durmaz'ın aldığı pahalı çanta, sahne kıyafetleri ve duşakabin de inceleme altına alındı. Uzmanlar, anılan ürünlerin ticari faaliyet kapsamında değerlendirildiğini kaydetti. KDV cezası kesilen dosyaların birinde Durmaz'a 80 bin TL KDV ödemesi çıkarıldı. Anılan tutarın bir o kadarı da ceza olarak kesildi. Dava dosyalarından birinde ise Durmaz'a kesilen ve ‘özel usulsüzlük cezası' olarak kayda giren cezanın tutarı 38.790 TL.

Borç-alacak ilişkisi

Kesilen cezaların iptali için Durmaz ise İstanbul Vergi Mahkemesinde 8 ayrı dava açtı. Durmaz, dava dosyalarına yaptığı savunmalarda özetle şunları kaydetti:

"Ben tüm vergilerimi ödedim. Faturalarımı da kaydettim. Hesabıma gelen paralar borç-alacak ilişkisinden kaynaklı. Ticari bir faaliyet nedeni ile gelen paralar değil. Zaman zaman borç para verdiğim arkadaşlarım oldu. Hesabıma gelen bu paralar da bana olan borçların ödenmesi nedeni ile."

Bakırköy Vergi Müdürlüğü adına yapılan savunmada ise, raporlara konu para transferlerinin ticari faaliyet kapsamında olduğu vurgulandı.

Geçmiş dönemler için kesilmiş

Konu ile ilgili görüşünü alınan Kerimcan Durmaz "Son üç yıldır elde ettiğim kazancın vergisini düzenli olarak ödüyorum. Ancak daha önceki yıllarda, bu konuda yeterli bilgiye sahip değildim. Benim gibi diğer arkadaşlar da öyle. O dönemler için kesilen cezalar var. Ben de bunların iptali için dava açtım. Duruşma gününü de unutmuşum. Son anda avukatım olmadan duruşmaya katıldım. Bu nedenle iyi bir savunma da yapamadım zaten" dedi.

Çocuklara kötü örnek oluyorlar

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, sosyal medyanın ve fenomenlerin çocuklar üzerinde yaptığı olumsuz etkileri anlatarak, bunun için harekete geçilmesi için yetkililere ve ailelere çağrıda bulundu. Nacar, “Çocuklarımız bizim bireyler olarak, anne baba olarak sahip çıkmamız gereken gençlerimiz. Bunlar artık örf ve adetlerimizden uzaklaşmaya başladı. Sekiz yaşında bir erkek çocuğu Kerimcan’ı izleyerek ruj sürebiliyorsa, bu çocuğun ilerisini düşünün. 18 yaşın altındaki çocukların bu paylaşımlara dikkat etmesi lazım.” dedi.