Sapık kadın öğretmenden mide bulandıran hareketler
İstanbul'un köklü kolejlerinden biri taciz olayıyla sarsıldı. Ortaya çıkan detaylar mide bulandırdı.
İstanbul'un köklü kolejlerinden biri taciz olayıyla sarsıldı. Ortaya çıkan detaylar mide bulandırdı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un köklü kolejlerinin birinin Çekmeköy kampüsü taciz olayı ile çalkalanıyor.
Erkek öğrenciler öğretmenlerinin kendilerine karşı farklı davranışlarını fark edince bunu ailelerine anlattı.
Ailelerin devreye girmesiyle okul yönetimi öğretmeni disiplin kuruluna çağırdı. Yaptıklarının ortaya çıkacağını anlayan E.S. 4 yıldır çalıştığı okuldan istifa etti. E.S. istifa etmesiyle kurtulamadı ve gözaltına alındı.
Erkek öğrencilerin psikologlar eşliğinde polis tarafından ifadeleri alındı. Erkek öğrencilerin anlattıkları tacizin boyutunu ortaya çıkarttı. E.S. iddiaya göre öğrencilerine kendisinin 'seks tanrıçası' olduğunu söyledi. Öğrenciler ise ifadelerinde öğretmenlerinin kendilerine dudağından öptüğünü belirtti.
Ayrıca öğrenciler öğretmenlerinin asansörde sıkıştırdığını ve cinsel içerikli oyunlar oynamaya zorladığını anlattı.
Evli olan 37 yaşındaki E.S.'nin öğrencilere gönderdiği cinsel içerikli mesajlar da ortaya çıktı.
Mahkemeye sevk edilen E.S. зocuğa cinsel taciz suзundan tutuklandı.