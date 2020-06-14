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Gündem

Sansürcü Twitter'ın akıl hocaları HDP ve PKK'lı çıktı

Twitter'a Başkan Erdoğan'ı destekleyen ve milli hassasiyetlerle paylaşımda bulunan 7 bin 340 hesabın kapatılması için rapor veren Stanford Üniversitesi'nin ekibinde bulunan Fazıl Alp Akış ile Ayça Alemdaroğlu'nun HDP ve terör örgütü PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 09:50:00 - 2020-06-14 10:09:42
Sansürcü Twitter'ın akıl hocaları HDP ve PKK'lı çıktı

Türkiye'de, ifade özgürlüğünü hiçe sayarak 7 bin 340 hesabı kapatan Twitter'a tepki büyüyor. Hesapları, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a güçlü destek vermek", "Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası meşruiyetini artırmak", "HDP'yi eleştiren ve terörizm ile ilişkilendirmeye çalışmak", "CHP'yi eleştirmek" gibi gerekçelerle kapatan Twitter, başka partileri ve siyasileri destekleyen, teröre destek veren hesaplara ise dokunmadı.

Sansür kararıyla ilgili raporu hazırlayan Stanford Üniversitesi ekibinde ise HDP ve PKK sempatizanı Fazıl Alp Akış ile Ayça Alemdaroğlu'nun yer aldığı ortaya çıktı.

Akış ve Alemdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda PKK ve FETÖ sempatizanı oldukları açıkça gözler önüne seriliyor.

Alemdaroğlu ve Akış'ın sosyal medya hesabında Avrupa'daki PKK sempatizanlarına destek veren bazı paylaşımlar yapması, ayrıca FETÖ firarisi Aykan Erdemir gibi isimleri de "retweet" etmesi dikkati çekiyor.

 

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Yorumlar

hakan

kolayı var kapatın gitsin.avrupada amerikada türk dostuysan sana yer yok düşmansan iş çok.zaten yönetenler yahudi ve neoconlar .para money insan hayatının satın alamayacağı bir şey yok avrupalı ve amerikalının dini imanı paradır kapat bak sana sonra nasıl dönüyor
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