  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla açılıyor

Trabzonspor'dan transfer bombası Junior Fernandes

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?
için kalan
Gündem

Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristler İstanbul'da enselendi

TSK'nın Suriye'de devam eden operasyonlarındaki baskıyı kırmak ve dikkatleri başka bölgelere çekmek amacıyla sansasyonel eylemler gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 5 kişi, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:22:00 -
Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristler İstanbul'da enselendi

İstanbul il Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, metropollerde sansasyonel eylem hazırlıkları yapmak amacıyla ülkeye girdikleri belirlenen 5 PKK'lı teröristten 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde ağır kayıplar veren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün, üyelerine moral vermek, devam eden operasyonlardaki baskıyı kırmak ve dikkatleri başka bölgelere çekmek amacıyla İstanbul başta olmak üzere bazı metropollerde sansasyonel eylemler gerçekleştirmeyi hedeflediği bellirlendi.

Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen 5 şüphelinin, faaliyetlerinin deşifre olmaması için aile gibi davranarak İstanbul'un çeşitli semtlerinde kiraladıkları evlere yerleştikleri ve özellikle tekstil işlerinde çalışmaya başladıkları da tespit edildi.

Bunun üzerine şüphelilerden Abdullah el-Ahmed eş-Şeyh ve Ghaleb Bakr'ın Bağcılar'da, Samer Sallal'ın Esenler'de, Adnan Süleyman'ın Avcılar'da, Mustafa İsmail'in ise Esenyurt'ta kiraladıkları ve hücre evi olarak kullandıkları adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden Abdullah el-Ahmed eş-Şeyh ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Geniş çaplı toplumsal olay çıkartma planı

Şüphelilerden Abdullah el-Ahmed eş-Şeyh'in, PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzeyde faaliyet gösteren akrabalarının talimatı üzerine geldiği İstanbul'da Suriyelilere yönelik eylem yaparak bunu Türklerin yaptığı, Türk vatandaşlarına yönelik eylem düzenleyerek, bunu Suriyelilerin yaptığı şeklinde propaganda yapmayı amaçladığı bildirildi.

Bu kapsamda 500 dolar karşılığında eylem gerçekleştirecek kişileri arayan Abdullah el-Ahmed eş-Şeyh'in, yapılacak eylemlerin videoya kaydedilerek sosyal medya aracılığıyla yayınlanıp Türkiye genelinde geniş çaplı toplumsal olay çıkartılması arayışı içerisinde olduğu kaydedildi.

Zanlılardan Samer Sallal'ın da Suriye'nin Rakka/Tabka bölgesinde terör örgütünün basın merkezinde görevli olduğu ve kendisine "Azad" kod isminin verildiği, bu kişinin Türkiye'ye yönelik propaganda amaçlı haberler yaparak YPG'nin sözde basın bürosuna aktardığı ifade edildi.

Şüpheliler Adnan Süleyman, Ghaleb Bakr ve Mustafa İsmail'in de Afrin/Cinderes bölgesinde PYD/YPG terör örgütü içerisindeyken yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak İstanbul'a geldikleri belirtildi.

PYD/YPG asayiş biriminde 100 dolar maaşla silahlı faaliyet yürüten bu kişilerin İstanbul'da değişik adreslere dağılarak tekstil işlerinde çalışmaya başladıkları ifade edildi.

Şüphelilerin aile bireylerinin de Suriye'nin kuzeyinde örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet göstermeye devam ettiği bilgilerine de ulaşıldığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı