Şanlıurfa’dan örnek dayanışma

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen sünnet şölenine yurdun farklı illerinden iş adamları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Pijan aşireti üyeleri Müslüm ve Mehmet Cihan Kayan'ın çocukları Halil ve Demirhan için organize edilen sünnet düğününde alınan bağış kararı, salondakiler tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Gecede misafirlerin taktıği tüm altınlar ve nakdi yardımlar, ihtiyaç sahibi şehit ve gazi yakınlarının üniversite eğitimi gören çocuklarına ulaştırılmak üzere titizlikle toplandı.

Geleneksel ritüellerle coşkulu kutlama

Geleneksel ritüeller eşliğinde başlayan programda salon girişinde iki koç kurban edildi. Davetliler ikramların ardından müzik eşliğinde halay çekerek çocukların bu özel gününe ortak oldu. Kutlama boyunca sünnet olan kuzenlerin üzerine uzun süre para saçılırken, görevliler tarafından toplanan nakit paraların çuvallara doldurulduğu görüldü. Organizasyon, gece geç saatlere kadar coşkuyla devam etti.

Mehmet Cihan Kayan: "Bu düğünün örnek olmasını temenni ediyorum"

Düğün sonrasında duygularını paylaşan iş adamı Mehmet Cihan Kayan, şu ifadeleri aktardı:

"Düğünümüze katılan tüm eş, dost ve akrabalarımıza teşekkür ederim. Böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadılar. Bugünkü düğünümüzü asıl anlamlı kılan olay, şehit ve gazi ailelerimize takılarımızın tamamını bağışlamak olacak. Bu konunun geleceğimiz olan çocuklarımız için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu düğünümüzün bir örnek olmasını temenni ediyorum. Destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum"

Selahattin Yıldız: "Şanlıurfa'ya yakışan bir davranış"

Sünnet düğününün diğer kirvesi Elazığlı iş adamı Selahattin Yıldız da organizasyonun önemine değinerek, "Şehit ailelerine, korucu ailelerine yönelik böyle bir bağışın yapılmasını destekliyorum. Şanlıurfa'ya yakışan bir davranış sergilenmiş oldu. Ben çok mutlu oldum. Bu organizasyonun da barış sürecine destek niteliğinde olacağına inanıyorum. Katkı sunan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.