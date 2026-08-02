DEM Parti İmralı'dan döndü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’un İmralı Adası’nda gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından adadan ayrıldıkları bildirildi.
Partiden yapılan bilgilendirmede, gerçekleştirilen temasa dair detayların kamuoyuyla yarın paylaşılacağı aktarıldı.
Görüşme 3 Saat Sürdü
DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, heyette yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, İmralı Adası’ndaki 3 saatlik temaslarını tamamlayarak geri döndü.
Gözler Yarın Yapılacak Açıklamada
Terörist ziyaretinin ardından gözler heyetin yapacağı değerlendirmelere çevrildi.
Parti yönetimi, görüşmenin içeriği ve ele alınan başlıklara ilişkin detaylı açıklamanın yarın yapılacağını duyurdu.
Gündem
DEM Parti’li Koçyiğit’den “Terörsüz Türkiye Yasası” açıklaması! “Çerçeve yasa sonuç değil, yeni başlangıcın ilk adımı”