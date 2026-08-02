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Gündem DEM Parti İmralı'dan döndü
Gündem

DEM Parti İmralı'dan döndü

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DEM Parti İmralı'dan döndü

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’un İmralı Adası’nda gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından adadan ayrıldıkları bildirildi.

Partiden yapılan bilgilendirmede, gerçekleştirilen temasa dair detayların kamuoyuyla yarın paylaşılacağı aktarıldı.

Görüşme 3 Saat Sürdü

DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, heyette yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, İmralı Adası’ndaki 3 saatlik temaslarını tamamlayarak geri döndü.

Gözler Yarın Yapılacak Açıklamada

Terörist ziyaretinin ardından gözler heyetin yapacağı değerlendirmelere çevrildi.

Parti yönetimi, görüşmenin içeriği ve ele alınan başlıklara ilişkin detaylı açıklamanın yarın yapılacağını duyurdu.

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