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Şanlıurfa’da zabıta amirleri değerlendirme toplantısı yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mahmut Kırıkçı, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ve ilçe zabıta amirleriyle değerlendirme toplantısı düzenledi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:00
Şanlıurfa’da zabıta amirleri değerlendirme toplantısı yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mahmut Kırıkçı, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ve ilçe zabıta amirleriyle değerlendirme toplantısı düzenledi.


Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile birlikte başlattığı koordinasyon toplantılarını sürdürüyor. İlçe belediyeleri ile iş verimliliğini arttıracak her türlü ortak çalışmayı hayata geçiren belediye, son olarak merkez ilçe zabıta amirleriyle bir araya gelerek, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler üzerine alınması gereken tedbir ve uygulamaları görüştü.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mahmut Kırıkçı başkanlığında yapılan toplantıda, ruhsatsız iş yerlerinin denetilmesi, seyyar satıcı olumsuzluklarının değerlendirilmesi, dilenci uygulamaları ve kaldırım, yol işgallerinin değerlendirilmesi gibi konular ele alındı. Toplantının ardından bir değerlendirme yapan Genel Sekreter Vekili Kırıkçı, "Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa’mıza her türlü hizmetin en iyisini sunabilmek için ilçe belediyelerimizle birlikte hareket ediyoruz. Bu anlamda bugün de ilçe belediyelerimizin zabıta amirleriyle bir görüşme sağladık. Tüm arkadaşlarımız toplantımıza hassasiyet gösterdi. Yine vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerilerin ağırlıkta ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm katılımcı arkadaşlarımıza ve alınan kararların ardından sahada görev yapan personellerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:00
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