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Aktüel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:12:59 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 30 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Siverek-Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, 30 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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