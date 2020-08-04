Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
Operasyonda Roma dönemine ait 160 sikke, 14 yüzük, 60 tarihi obje ele geçirildi
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 160 sikke, 14 yüzük ve 60 tarihi obje ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir minibüste tarihi eser taşındığı belirlendi.
İlçede durdurulan araçtaki aramada, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 160 sikke, 14 yüzük ve 60 tarihi obje bulundu.
Operasyonda, jandarma ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alındı.