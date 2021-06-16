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Yerel Şanlıurfa'da sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

Şanlıurfa'da sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa'da sahte Cumhuriyet altını ürettikleri iddiasıyla 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 17:35:00 -
Şanlıurfa'da sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ile Bozova, Suruç ve Akçakale ilçelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda sahte Cumhuriyet altını, altın basımında kullanıldığı değerlendirilen kalıplar ile ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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