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Aktüel

Şanlıurfa’da motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:55:03 -
Şanlıurfa’da motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale yolunun Koruklu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 63 K 2376 plakalı motosiklet, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 63 N 626 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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